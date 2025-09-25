Bancada del PAN homenajea a Mauricio en memorial

Diputados locales del PAN acudieron al memorial instalado afuera del Museo La Milarca, en donde depositaron una ofrenda floral y guardaron un minuto de silencio

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Los diputados de la bancada del PAN en el Congreso del Estado rindieron un homenaje a su compañero de partido, cuatro veces alcalde de San Pedro, empresario, coleccionista y promotor del arte, Mauricio Fernández Garza, en el memorial instalado afuera del Museo La Milarca, en San Pedro.

Los legisladores depositaron una ofrenda floral y guardaron un minuto de silencio, al pie de la foto del político de 75 años de edad que falleció este martes.

El coordinador del grupo legislativo, Carlos de la Fuente, destacó la labor incansable de Fernández Garza en favor de la política y las artes.

Aseguró que su legado y su entrega de muchas décadas en el servicio público serán recordados por siempre.

Informó que la medalla que la legislatura local creó en su honor y que Fernández Garza ya no pudo recibir será entregada a su familia.

Esperan que la ceremonia sea la próxima semana, pero ya dependerá de los tiempos de la familia de Fernández Garza.

La entrega de esa presea será parte del homenaje póstumo que el Congreso Local celebrará.

Refirió que tiene entendido que ya hay inquietudes para “bautizar” con el nombre del desaparecido político a diversos espacios e inmuebles públicos.

ESPERARÁN PARA DESIGNACIÓN DE ALCALDE SUSTITUTO

Para la definición del presidente municipal sustituto de San Pedro, ante la ausencia definitiva del alcalde Mauricio Fernández, el Congreso Local esperará a que el Cabildo haga el nombramiento, para en su caso ratificarlo o rechazarlo.

El coordinador de los legisladores panistas, Carlos de la Fuente, recordó cuál es el procedimiento legal.

“Primero tenemos que esperar el nombramiento del Ayuntamiento, el procedimiento marca que el Ayuntamiento tiene que nombrar a una solicitud y ésta tiene que ratificarse o rechazarse por el Congreso”, detalló.

"Vamos a esperar a que el Ayuntamiento haga su avance y ya después, con los demás diputados, se hará el proceso para que el municipio tenga su alcalde sustituto”, afirmó.

La legislación establece que los primeros 20 días tras la ausencia definitiva, el Secretario del Ayuntamiento, en este caso Mauricio Farah, asuma el cargo de encargado de Despacho de la presidencia municipal.

Antes de fallecer, Fernández Garza cabildeó ante el Congreso Local para que precisamente el alcalde sustituto fuera el mismo Farah, colaborador cercano en los últimos años.

Tras la guardia de honor, De la Fuente elogió el trabajo de Fernández Garza.

"El ingeniero Mauricio Fernández fue el urbanista de San Pedro, el municipio modelo, el municipio más rico de Latinoamérica”, sostuvo.

"Tenemos mucho que aprender de él, de su pasión por el servicio y el ímpetu para dejar una mejor calidad de vida a los ciudadanos”, expresó,

Entre sus diversos proyectos, dijo, habrá que consolidar la interconexión Monterrey-San Pedro y otro túnel en la Loma Larga.