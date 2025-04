Baltazar Martínez único candidato a dirigencia local de MC

“Ahorita entregué la papelería y pregunté si al cierre de registro hubo algun otro inscrito y me dicen que no, entonces todo pinta muy agradable para este domingo y con el gran compromiso que eso me genera, el que haya confiado toda la militancia del estado en su servidor, pues me tiene muy conmovido y con un alto nivel de responsabilidad.

“Falta que la asamblea (vote) pero si voy como candidato único a la dirigencia”, dijo Martínez.