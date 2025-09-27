Balean vehículos en la colonia Genaro Vázquez

Los hechos se registraron la noche del jueves, pero fue hasta la mañana de este viernes que las autoridades investigadoras llegaron a recoger las evidencias

Un total de cuatro automóviles fueron el blanco de una balacera en calles de la colonia Genaro Vázquez, en Monterrey.

Los hechos ocurrieron a la 20:00 horas del jueves en el cruce de las calles Genaro Vázquez y Partido del Trabajo.

Por versión de los vecinos del lugar, las autoridades investigadoras llegaron la mañana del viernes a recoger las evidencias.

Se estableció que en el lugar fueron alcanzados por los disparos de arma corta dos camionetas, un automóvil Tsuru y un Malibú.

Personal de Servicios Periciales revisaron la zona y descartaron daños a los negocios que se localizan en ese cruce de calle.

Sobre el pavimento los peritos localizaron 12 casquillos tirados a dos metros de un negocio de bebidas preparadas y una tienda de abarrotes.

Asimismo se descartaron personas lesionadas durante el tiroteo.

Las investigaciones reportaron que las dos camionetas presentaban orificio de bala en la polvera del lado derecho.

Mientras que en el auto Tusru y el Malibú las balas atravesaron los cristales.

Esa zona fue acordonada por elementos de la Policía estatal.