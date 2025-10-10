Balean vehículo en la colonia Valle de Huinalá, en Apodaca

Tras la agresión, los responsables emprendieron la huida, mientras los residentes del sector solicitaron la presencia de las autoridades

El sonido de múltiples detonaciones de arma de fuego alarmó a vecinos de la colonia Valle de Huinalá, en el municipio de Apodaca, luego de que se reportara un ataque armado durante la noche de este miércoles.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles José María Morelos y Pavón con Guadalupe Victoria, donde presuntamente sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un vehículo que se encontraba detenido en la zona.

Tras la agresión, los responsables emprendieron la huida, mientras los residentes del sector solicitaron la presencia de las autoridades a través de los números de emergencia.

Minutos después, elementos de la Policía de Apodaca arribaron al lugar y procedieron a acordonar el área para permitir las labores de investigación a cargo de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos de la Fiscalía de Nuevo León, quienes recolectaron varios casquillos percutidos como evidencia.

Hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas lesionadas, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para establecer el motivo del ataque y dar con los responsables.