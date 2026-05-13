Balean secundaria en Villas de San Carlos; desalojan a alumnos

Al inspeccionar, se detectó un impacto de proyectil de arma de fuego en el marco de aluminio de la ventana del salón de primer grado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una escuela secundaria fue blanco de un disparo de arma de fuego la tarde del 11 de mayo, sin que se reportaran personas lesionadas, en el municipio de Apodaca.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria No. 119 “Roberto González Barrera”, turno vespertino, ubicada en el cruce de la avenida Villa de San Carlos y Villa Soria, en la colonia Villas de San Carlos 2° sector.

De acuerdo con información extra oficial, docentes escucharon una detonación, por lo que procedió a verificar el área.

Al inspeccionar, se detectó un impacto de proyectil de arma de fuego en el marco de aluminio de la ventana del salón de primer grado “O”.

La trayectoria del disparo cruzó el aula, impactó el cristal de la ventana posterior y posteriormente una pared de tablaroca de la oficina de prefectura, hasta incrustarse en un archivero metálico de color negro, donde quedó una ojiva sobre el piso.

El calibre del proyectil no fue determinado en el lugar.

Como medida preventiva, se realizó el acordonamiento del área y la evacuación de entre 25 y 30 alumnos, así como de una docente, para evitar riesgos.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Ministerial y una unidad de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el procesamiento de la escena.

Durante las diligencias se aseguró una ojiva de color dorado, cuyo calibre permanece desconocido.

El material fue puesto a disposición del área de Laboratorio y Balística de Servicios Periciales para su análisis, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del disparo y deslindar responsabilidades.