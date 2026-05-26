Balean fachada de vivienda al sur de Monterrey

Un hombre que presuntamente viajaba en un vehículo de color oscuro realizó al menos cinco disparos contra el inmueble, en la colonia 15 de Septiembre

Una vivienda fue blanco de un ataque armado durante la madrugada de este lunes 25/05 en la colonia 15 de Septiembre, al sur de Monterrey, luego de que sujetos armados dispararan en repetidas ocasiones contra la fachada del inmueble, generando temor entre vecinos del sector.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 06:00 horas en el cruce de las calles Impresor y Carrocero, donde habitantes del área despertaron sobresaltados tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego y de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al sitio los elementos policiacos localizaron daños visibles en la fachada de la vivienda, la cual presentaba al menos cinco impactos de bala distribuidos en la parte frontal del domicilio.

La agresión provocó momentos de tensión entre residentes de la colonia 15 de Septiembre, quienes observaron el despliegue de unidades de seguridad mientras se realizaban las primeras inspecciones en la escena. Algunos vecinos señalaron haber escuchado una rápida secuencia de disparos seguida del ruido de un vehículo alejándose del lugar.

Según versiones recabadas en el sitio, presuntamente los responsables se desplazaban en un automóvil compacto de color negro, desde donde habrían accionado las armas de fuego contra el inmueble para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Durante las labores de inspección, en el área fueron localizados alrededor de 30 casquillos percutidos esparcidos sobre la carpeta asfáltica y las inmediaciones de la vivienda, evidencia que fue asegurada para las investigaciones correspondientes.

A pesar de la intensidad del ataque y de los daños ocasionados a la propiedad, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales, situación que fue confirmada tras la revisión realizada en el área.

La zona permaneció acordonada durante varios minutos mientras personal investigador realizaba el levantamiento de indicios balísticos y documentaba la escena para integrar la carpeta correspondiente.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el móvil del ataque, determinar si la vivienda o sus habitantes eran el objetivo directo de la agresión e identificar a los presuntos responsables. La autoridad correspondiente realizó recorridos en calles cercanas como parte del operativo posterior al atentado.