Balean domicilio en la colonia La Unidad en Escobedo

El incidente se registró cerca de las 21:00 horas y según primeras versiones, un hombre llegó hasta las afueras la vivienda y abrió fuego en repetidas ocasiones

Un domicilio ubicado en la colonia La Unidad, en el municipio de Escobedo, fue blanco de un ataque a balazos durante la noche del miércoles, hecho que generó alarma entre los vecinos de la zona.

El incidente se registró alrededor de las 21:00 horas en los cruces de Unidad Industrial y Unidad Revolucionaria, donde, según las primeras versiones, un hombre llegó corriendo hasta las afueras de una vivienda y abrió fuego en repetidas ocasiones contra la fachada. Testigos indicaron que el agresor actuó solo y que tras realizar los disparos, huyó a pie por una de las calles laterales antes de que llegaran las autoridades.

De acuerdo con los reportes, el atacante efectuó al menos siete detonaciones de arma corta, impactando principalmente el portón del inmueble, el cual terminó con visibles daños por los proyectiles. Pese a la intensidad del ataque, no se registraron personas heridas.

La propietaria del domicilio, una mujer que al momento de la agresión se encontraba en el interior, manifestó a las autoridades que desconoce las razones del ataque y aseguró no tener problemas con nadie.

Vecinos señalaron que tras escuchar los disparos se resguardaron en sus hogares y dieron aviso inmediato a las autoridades, mientras otros se asomaban desde las ventanas para tratar de ver lo que ocurría.

Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía de Nuevo León, quienes recolectaron siete casquillos percutidos de arma corta, los mismos que fueron embalados para su análisis. También se tomaron fotografías de la fachada dañada y se levantaron indicios que ayuden a identificar el tipo de arma utilizada.

El perímetro fue asegurado por elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo, quienes acordonaron la zona y solicitaron la presencia de agentes ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes.

La Agencia Estatal de Investigaciones indaga el móvil del ataque y revisa cámaras de seguridad cercanas con el fin de obtener imágenes que permitan identificar al responsable o conocer la ruta de escape que tomó tras efectuar los disparos.