Balean domicilio en la colonia Francisco Villa de Monterrey

A pesar de la agresión, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en la fachada de la vivienda.

Un domicilio fue atacado a balazos la mañana de este jueves en el cruce de las calles Nicolás Fernández y Juan Dosal, en la colonia Francisco Villa, al norte del municipio de Monterrey, generando una fuerte movilización de elementos policiacos y de investigación.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 07:55 horas, cuando vecinos del sector llamaron al sistema de emergencias 911 para informar que habían escuchado al menos cuatro detonaciones de arma de fuego, además de señalar que una vivienda había sido alcanzada por los disparos.

De manera preliminar, las primeras investigaciones apuntan a que sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo llegaron hasta el sitio y dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada del inmueble para después escapar con rumbo desconocido, antes de la llegada de las autoridades.

A pesar de la agresión, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en la fachada de la vivienda.

Al arribar al lugar, elementos de Fuerza Civil confirmaron que el domicilio presentaba impactos de bala y localizaron cuatro casquillos percutidos sobre la carpeta asfáltica, mismos que fueron marcados y resguardados como parte de la investigación.

La circulación en el área fue parcialmente restringida mientras se establecía un perímetro de seguridad para preservar la escena y evitar la contaminación de los indicios.

Más tarde, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en coordinación con personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, comenzaron el procesamiento del lugar de los hechos, realizando la fijación de evidencias, el levantamiento de los casquillos y la búsqueda de otros indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque.

Como parte de las indagatorias, las autoridades también analizan si existen cámaras de videovigilancia públicas o privadas en los alrededores que hayan captado el recorrido del vehículo utilizado por los agresores, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer el móvil de la agresión.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía.