Balean domicilio de ex policía de San Nicolás

De acuerdo con el afectado, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda utilizando armas largas, dejando daños visibles en la fachada

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Un domicilio propiedad de Mauricio Antony Rodríguez, ex policía municipal, fue atacado a balazos durante la madrugada en la colonia Unidad Piloto, en Guadalupe, provocando una intensa movilización policiaca.

De acuerdo con el afectado, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda utilizando armas largas, dejando daños visibles en la fachada del inmueble.

“Fueron alrededor de 15 a 18 detonaciones”, relató Mauricio Antony Rodríguez, quien señaló que teme por la seguridad de su familia tras el atentado.

Elementos de la Policía de Guadalupe y agentes ministeriales arribaron al lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes y recabar evidencias.

Según versiones preliminares, el ex elemento indicó que anteriormente había sido detenido presuntamente por delitos relacionados con portación de armas y drogas, situación que podría ser una línea de investigación para las autoridades.

Tras el ataque, Mauricio Antony Rodríguez solicitó resguardo y protección policiaca, al señalar que teme que vuelva a registrarse otra agresión en su contra o contra su familia.

En el sitio fueron localizados múltiples casquillos percutidos, mientras que la zona permaneció acordonada por elementos policiacos.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni detenidos relacionados con estos hechos.