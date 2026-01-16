Balean casa en la colonia Hacienda del Sol, en García

De acuerdo con testimonios, los agresores portaban armas largas y dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda para después darse a la fuga

Una vivienda fue atacada a balazos por sujetos armados la noche del miércoles, en la colonia Hacienda del Sol, en el municipio de García, Nuevo León, hecho que generó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad en la zona.

El reporte se realizó al filo de las 19:00 horas, cuando vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego sobre la calle Hacienda Santa Beatriz, donde la fachada de un domicilio fue blanco del ataque.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los agresores portaban armas largas y dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda para después darse a la fuga, provocando daños visibles en el inmueble. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, mientras agentes investigadores iniciaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.