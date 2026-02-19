Balean camioneta en la colonia Moderna, en Monterrey

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Camelia Oriente y Privada Ciprés Norte, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar disparos

Una camioneta resultó con múltiples impactos de arma de fuego tras un ataque registrado la noche del miércoles en la colonia Moderna, al oriente del municipio de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, en el cruce de las calles Camelia Oriente y Privada Ciprés Norte, donde vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron una camioneta con daños visibles en la carrocería, así como once casquillos percutidos calibre nueve milímetros esparcidos sobre la carpeta asfáltica, lo que confirmó que el vehículo fue blanco de un ataque directo.

La zona fue acordonada de manera preventiva mientras se realizaban las diligencias correspondientes y la recolección de indicios balísticos. Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni detenidas en relación con estos hechos.

El área quedó bajo resguardo de elementos de la Policía de Monterrey, elementos de la fiscalía de Nuevo León iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.