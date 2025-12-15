Balean a vendedor de comida en mercado ambulante de García

Esto sucedió en las inmediaciones de la colonia Ampliación Nogales, donde la víctima fue blanco de múltiples detonaciones de arma de fuego

Un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones de un mercado ambulante instalado en calles de la colonia Ampliación Nogales, del municipio de García.

Estos hechos se registraron durante la noche del sábado, cuando el aparente vendedor de comida fue blanco de múltiples detonaciones de arma de fuego sobre la calle Olivo, donde decenas de personas ofrecían sus productos de manera informal.

Esta agresión armada provocó que tanto comerciantes como transeúntes buscaran donde refugiarse.

La víctima, quien sigue sin ser identificada, perdió la vida en el lugar. Por ello, autoridades municipales arribaron a la zona con el fin de realizar las diligencias correspondientes y dar con el presunto responsable.