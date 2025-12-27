Balean a trailero en Carretera Nacional a la altura de Linares

El conductor resultó ileso, mientras que el tráiler salió de la carretera nacional quedando en un lateral al momento que fue atacado a disparos

Un trailero quien circulaba por la carretera nacional fue atacado por hombres armados que le dispararon a la unidad, el conductor resultó ileso.

El vehículo en la que viajaba se trata de un tráiler Kenworth en color blanco con placas de circulación del servicio público federal.

El tráiler pertenece a una empresa con razón social en Allende, denominado Luis Felipe Cavazos, LFC.

El conductor resultó ileso, mientras que el tráiler salió de la carretera nacional quedando en un lateral al momento que fue atacado a disparos.

Las autoridades de la Guardia Nacional división caminos recabaron datos del suceso.

Elementos del departamento de periciales recabaron indicios en el lugar donde se registró el ataque.

Señalaron que el chófer declaró que circula de Ciudad Victoria en dirección hacia Allende y en sentido contrario de la carretera un vehículo en movimiento le disparo en al menos tres ocasiones frente al vidrio delantero.