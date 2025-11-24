Balean a pareja dentro de camioneta en García

Durante la jornada nocturna de este fin de semana, hombres armados acribillaron a la pareja para después provocar un choque en la colonia Villas de Alcali

Una pareja fue asesinada a balazos la noche del sábado en calles de la colonia Hacienda del Sol, en García, Nuevo León, luego de que hombres armados atacaran la camioneta en la que se desplazaban.

El ataque fue reportado en el cruce de Hacienda del Sol y Hacienda de Santa Clara, donde vecinos escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y alertaron a los cuerpos de seguridad.

Al arribar, elementos municipales localizaron una camioneta Dodge Durango con varios impactos de bala y a dos personas sin signos vitales en el interior.

Las víctimas fueron identificadas como Gladys Soto, de 25 años, y José Luis Cázares, de 48, quienes, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

La Fiscalía del Estado trabaja en establecer si existía algún tipo de amenaza previa o situación que pudiera estar relacionada con el ataque.

Durante el atentado, un automóvil particular que circulaba por la zona resultó chocado, aunque no se reportaron personas lesionadas adicionales.

La zona fue acordonada mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios balísticos y analizaban la trayectoria de los proyectiles.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron entrevistas con vecinos y posibles testigos, así como la revisión de cámaras de vigilancia del sector, con el objetivo de identificar a los agresores y determinar la ruta de escape.

Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso, la investigación continuará para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Se presume que ninguna de las víctimas contaba con antecedentes penales.