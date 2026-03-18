Balean a mujer en la colonia Croc; la trasladan a un hospital

Autoridades localizaron a una mujer de 40 años de edad con una herida de bala en la mejilla, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos

Una mujer resultó herida por impacto de arma de fuego la noche de este martes en calles de la colonia Croc, en el municipio de Monterrey, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas en el cruce de la avenida Camino Real y 1 de Mayo, donde, de acuerdo con versiones preliminares, la víctima habría sido agredida a balazos por una o más personas en circunstancias que aún son investigadas.

Tras el reporte de detonaciones, vecinos del sector alertaron a las autoridades, lo que provocó la rápida llegada de elementos de emergencia al sitio.

A su arribo, localizaron a una mujer de aproximadamente 40 años de edad con una herida de bala en el área de la mejilla, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos.

La mujer fue atendida en el lugar por socorristas, quienes, tras estabilizarla, la trasladaron de urgencia a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica. Hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para preservar la escena, mientras agentes ministeriales iniciaron con las primeras indagatorias, recabando evidencias y testimonios que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables.

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con esta agresión.