Balean a mujer en Colonia Independencia en Monterrey

En el lugar de los hechos, las autoridades delimitaron el área para poder realizar los trabajos de investigación y poder esclarecer los hechos.

Una mujer fue víctima de un ataque a balazos en la colonia Independencia en el municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Campeche y Libertad, en donde vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego y posteriormente la presencia de la mujer, la cual no ha sido identificada, con lesiones provocadas por las balas.

Autoridades acuden al lugar tras reporte de detonaciones

De inmediato llegaron elementos de Fuerza Civil y Agentes Ministeriales a la zona para realizar las diligencias correspondientes, mientras que paramédicos de Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a la mujer, para posteriormente trasladarla en ambulancia hacia el Hospital Metropolitano.

En el lugar de los hechos, las autoridades delimitaron el área para poder realizar los trabajos de investigación y poder esclarecer los hechos.