Balean a mujer dentro de camioneta de lujo en colonia Obispado

La movilización de autoridades y cuerpos de auxilio se reportó en el estacionamiento de un centro de especialidades médicas, ubicado sobre la calle José Benítez

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Una mujer identificada de manera preliminar como Gabriela, de entre 30 y 35 años de edad, arribó, presuntamente, con un impacto de bala en la cabeza a una clínica privada ubicada en la colonia Obispado, al poniente del municipio de Monterrey, donde recibió atención médica de urgencia.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles José Benítez y Loma Larga, hasta donde la víctima llegó por sus propios medios, a un centro de especialidades médicas, en un vehículo tipo Escalade, que presentaba un impacto de bala en uno de los vidrios de la puerta del chofer, de acuerdo con información extraoficial recabada en el sitio.

A su ingreso, personal médico activó los protocolos de emergencia para estabilizarla debido a la gravedad de la lesión.

Tras lograr su estabilización inicial, los médicos dieron aviso inmediato a las autoridades correspondientes.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la clínica para realizar el traslado de la mujer al Hospital Universitario, donde fue ingresada para una valoración especializada.

Hasta el último reporte, su estado de salud se mantenía estable bajo observación médica.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, así como agentes ministeriales y efectivos de la Guardia Nacional, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque.

Las autoridades acordonaron el área y recabaron información entre personal médico y posibles testigos, además de revisar cámaras de videovigilancia cercanas.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y se desconoce cómo ocurrió la agresión, por lo que la investigación continúa abierta.