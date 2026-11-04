Balean a menor durante presunto intento de robo en Monterrey

Al intentar quitarle su vehículo, uno de los sujetos habría realizado una detonación de arma de fuego que lo lesionó en la pierna derecha.

Un adolescente de 17 años resultó lesionado por arma de fuego, luego de que presuntamente intentaran despojarlo de su motocicleta durante la mañana, en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron cuando el menor circulaba a bordo de su motocicleta por el cruce de las avenidas Rangel Frías y No Reelección, donde presuntamente fue interceptado por varios hombres que viajaban en otras motocicletas.

Al intentar quitarle su vehículo, uno de los sujetos habría realizado una detonación de arma de fuego que lo lesionó en la pierna derecha.

Tras la agresión, el adolescente se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital Tierra y Libertad, ubicado en el cruce de las avenidas Rodrigo Gómez y Almazán, en la colonia Madero Norte, donde ingresó para recibir atención médica.

El lesionado fue identificado como Roberto Carlos Palomo Sánchez, de 17 años, conocido con el alias de “El Nenuco”.

Elementos de Fuerza Civil acudieron al nosocomio para entrevistarse con el menor y recabar información sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.