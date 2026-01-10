Balean a joven en la colonia Cantú, al norte de Monterrey

Paramédicos atendieron al joven, quien presentaba al menos dos impactos de bala, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital

Un joven que caminaba por calles de la colonia Cantú, al norte del municipio de Monterrey, fue atacado a balazos la noche de este jueves, lo que generó la movilización de corporaciones de auxilio y autoridades investigadoras.

El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas sobre el cruce de la avenida Vía Tampico y la calle Antonio Coello, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Tras el aviso, elementos de la Policía de Monterrey arribaron al sitio y solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja.

Paramédicos atendieron al joven, quien presentaba al menos dos impactos de bala, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital ubicado en el municipio de San Nicolás para recibir atención médica especializada. De manera extraoficial, trascendió que el lesionado fue identificado como Jesús Morales Sánchez, de 24 años de edad.

En el lugar de los hechos quedaron visibles varios indicios balísticos, mientras la zona fue acordonada para permitir el levantamiento de evidencias y evitar la alteración de la escena.

Las diligencias correspondientes fueron realizadas por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes localizaron al menos tres casquillos percutidos en el área donde ocurrió la agresión, dando inicio a la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.