Balean a joven en Juárez; corre herido y muere a unos 100 metros

Vecinos de la zona señalaron haber escuchado al menos cinco detonaciones y, posteriormente, observaron al joven tendido boca abajo sobre la calle.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un joven de 24 años murió tras ser atacado a balazos en calles de la colonia Valle Sur, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La víctima, identificada como Brian, habría sido agredida con un arma de fuego sobre la calle Faisán Sur. Tras el ataque, el joven aparentemente corrió herido en dirección a Gaviota Sur y Circuito Sur, donde finalmente cayó sin vida, aproximadamente a 100 metros del punto donde presuntamente recibió los disparos.

Vecinos de la zona señalaron haber escuchado al menos cinco detonaciones y, posteriormente, observaron al joven tendido boca abajo sobre la calle. Al sitio acudieron elementos policiacos y personal de Servicios Periciales, quienes localizaron y aseguraron indicios relacionados con el ataque en el punto donde presuntamente fueron realizados los disparos.

Hasta el momento no se ha establecido si el joven fue perseguido por sus agresores o si, tras ser atacado, logró escapar por sus propios medios hasta desplomarse metros adelante. Las autoridades mantienen abierta esa línea dentro de las investigaciones.

Vecinos comentaron que Brian vivía en el mismo sector, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente a qué se dedicaba ni si contaba con antecedentes. La zona fue acordonada mientras los peritos realizaban las investigaciones correspondientes y se recababan evidencias para tratar de establecer cómo ocurrió la agresión y quiénes fueron los responsables.