Balean a hombre y lo dejan herido en la pierna

Trascendió que vecinos del sector ya habían realizado reportes previos en contra del lesionado, señalándolo presuntamente por acosar a niñas

Un hombre de entre 35 y 40 años de edad, identificado con el apodo de “El Dicki”, fue atacado a balazos por dos sujetos que viajaban a bordo de una camioneta en color rojo, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron en la colonia Santa Rosa, sobre la calle Uranio, cuando los agresores arribaron al lugar, descendieron del vehículo y abrieron fuego contra la víctima, quien se encontraba en la puerta de su domicilio, logrando herirlo en una de las piernas para luego darse a la fuga.

De manera extraoficial, trascendió que vecinos del sector ya habían realizado reportes previos en contra del lesionado, señalándolo presuntamente por acosar a niñas de la zona.

Al sitio acudieron policías municipales, agentes ministeriales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al herido a un hospital para su valoración médica.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer el móvil del ataque.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas