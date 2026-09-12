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Balean a hombre y hallan su coche ensangrentado en Guadalupe

Por: Danea Lázaro

11 Septiembre 2026, 14:46

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El afectado manejó a su casa en la colonia Lomas de Tolteca tras una pelea, donde fue agredido de nuevo por dos hombres.

Balean a hombre y hallan su coche ensangrentado en Guadalupe

Una movilización policiaca se registró luego del hallazgo de un auto con aparentemente manchas de sangre.

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Luego de que la noche del jueves el propietario del vehículo identificado como Ernesto, de aproximadamente 45 años, y otro sujeto sostuvieran una discusión que llegó a los golpes.

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El dueño de la unidad manejó hasta su domicilio en las calles Villagran y Lomas de San Francisco en la colonia Lomas de Tolteca en el municipio de Guadalupe, donde fue atacado de nueva cuenta por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

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El hombre fue trasladado a un hospital en el municipio de San Nicolás, dejando el vehículo abandonado al exterior de su casa.

Las autoridades continúan investigando este caso; al lugar arribaron elementos de la policía de Guadalupe para asegurar la zona y continuar con las indagatorias.

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