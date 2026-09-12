Balean a hombre y hallan su coche ensangrentado en Guadalupe

El afectado manejó a su casa en la colonia Lomas de Tolteca tras una pelea, donde fue agredido de nuevo por dos hombres.

Una movilización policiaca se registró luego del hallazgo de un auto con aparentemente manchas de sangre.

Luego de que la noche del jueves el propietario del vehículo identificado como Ernesto, de aproximadamente 45 años, y otro sujeto sostuvieran una discusión que llegó a los golpes.

El dueño de la unidad manejó hasta su domicilio en las calles Villagran y Lomas de San Francisco en la colonia Lomas de Tolteca en el municipio de Guadalupe, donde fue atacado de nueva cuenta por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El hombre fue trasladado a un hospital en el municipio de San Nicolás, dejando el vehículo abandonado al exterior de su casa.

Las autoridades continúan investigando este caso; al lugar arribaron elementos de la policía de Guadalupe para asegurar la zona y continuar con las indagatorias.