Balean a hombre y detienen a dos presuntos agresores en Apodaca

Elementos de los Guardias de Proximidad de Apodaca acudieron como primeros respondientes y solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio

Un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado a balazos en la colonia Portal del Valle, en el municipio de Apodaca.

Vecinos alertaron al 911 sobre una persona herida por arma de fuego en la parte frontal de una dulcería y una ferretería, ubicadas en el cruce de avenida Portal del Valle y Portal Oviedo.

Testigos señalaron haber escuchado al menos dos detonaciones.

Elementos de los Guardias de Proximidad de Apodaca acudieron como primeros respondientes y solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio; sin embargo, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos sujetos habrían participado en el ataque y posteriormente huyeron a pie hacia una plaza pública cercana, donde presuntamente abordaron un vehículo Toyota.

Elementos de la Policía de Apodaca iniciaron una persecución y búsqueda de los sospechosos, logrando finalmente detener a dos personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre fallecido ni la de los dos detenidos.