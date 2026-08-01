Balean a hombre tras reclamar una bicicleta en La Bohemia

Eddy se retiró del lugar y recibió auxilio de un vecino, quien solicitó una ambulancia. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para su atención médica

Por el reclamo de una bicicleta, un hombre fue lesionado a balazos la tarde de hoy en el barrio La Bohemia*.

De acuerdo a una fuente ligada a las investigaciones, el lesionado fue identificado como Eddy Botello, de 36 años*, quien ya rindió su declaración ante la autoridad.

Acudió a reclamar su bicicleta

Eddy relató que acudió a una vivienda ubicada en la calle Allende, terminación sur*, en La Bohemia, para reclamar su bicicleta a la persona que ahí habita, a quien le dijo: "Tú tienes mi bicicleta, te la quieres robar".

En ese momento, el morador sacó un arma de fuego y realizó dos detonaciones, lesionándolo en ambas piernas.

Herido, Eddy se retiró del lugar y recibió auxilio de un vecino, quien solicitó una ambulancia. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Localizan un casquillo de arma corta

Al ser cuestionado sobre por qué al principio dio otra versión, señaló que estaba muy nervioso y ya más tranquilo en el hospital contó cómo ocurrieron los hechos.

En el sitio, ministeriales localizaron un casquillo de arma corta. La autoridad se reserva el nombre del presunto responsable y el número de la vivienda por las investigaciones en curso.