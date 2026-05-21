Balean a hombre mientras conducía y termina chocando

El ataque fue reportado alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles De los Pinos y Los Montes, donde, de acuerdo con los primeros reportes

Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego luego de ser atacado mientras se encontraba a bordo de un vehículo en la colonia Moctezuma, en el municipio de Monterrey.

El ataque fue reportado alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles De los Pinos y Los Montes, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba por la zona cuando fue agredido a balazos.

Tras recibir los disparos, el hombre perdió el control del automóvil y terminó impactándose contra una barda, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad hacia el sector.

El lesionado fue identificado de manera extraoficial como Jesús Guadalupe Maciel Rocha, de 28 años de edad, quien recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Cruz Roja y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

La zona fue resguardada por elementos de seguridad, mientras agentes investigadores y personal de servicios periciales realizaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la agresión.