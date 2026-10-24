Balean a hombre mientras caminaba por Valle Soleado

El ataque se registró alrededor de las 23:30 horas en el cruce de las calles Miravalle y Valle Dorado, donde se reportó a una persona lesionada

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Un hombre fue alcanzado por sus agresores y atacado a balazos mientras caminaba por calles de la colonia Valle Soleado, en Guadalupe, en una agresión que lo dejó con una herida en el abdomen y movilizó a cuerpos de auxilio y agentes ministeriales.

El ataque se registró alrededor de las 23:30 horas en el cruce de las calles Miravalle y Valle Dorado, donde se reportó a una persona lesionada por arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima caminaba por el sector cuando varios sujetos le dieron alcance y dispararon en su contra. Tras la agresión, el hombre quedó herido y fue necesaria la intervención de paramédicos para brindarle atención prehospitalaria.

El lesionado fue identificado como Carlos Enrique Lara García, de 27 años, quien presentaba una herida de bala en el lado izquierdo del abdomen. Debido a la lesión, fue trasladado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

La agresión provocó la movilización de elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias e iniciar la investigación correspondiente.

Durante la inspección de la escena, los agentes localizaron al menos seis casquillos percutidos, los cuales fueron considerados como indicios para las investigaciones. Estos elementos podrían ayudar a establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y aportar información sobre la forma en que se realizaron los disparos.

Como parte de las indagatorias, las autoridades deberán esclarecer cómo se desarrolló la agresión, identificar a los presuntos responsables y determinar el motivo por el que el joven fue atacado.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas en relación con los hechos ni se ha establecido el móvil de la agresión. Tampoco se cuenta con información confirmada sobre el estado de salud del lesionado después de su ingreso al hospital.

La investigación continuará para determinar la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.