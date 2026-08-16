Balean a hombre en riña en Cadereyta; reportan estado grave

Jesús Eduardo, de 46 años, resultó herido en el pecho tras una discusión en el ejido Palmitos; fue trasladado grave a un hospital.

Al participar en una riña, un hombre fue baleado en el ejido Palmitos, en Cadereyta.

La víctima, identificada como Jesús Eduardo, de 46 años, recibió el impacto en el pecho y tuvo que ser trasladada hasta un hospital privado en Guadalupe.

El ataque ocurrió durante los primeros minutos del sábado cuando el hombre se encontraba en compañía de otras personas.

Tras una discusión que escaló a una pelea grupal, uno de los presentes accionó un arma de fuego que llevaba.

Inicialmente, la víctima fue trasladada al Hospital de Pemex; sin embargo, posteriormente se optó por la atención en un nosocomio privado ubicado sobre la avenida Miguel Alemán.

Trascendió que a su ingreso fue reportado en estado grave de salud.