Balean a hombre en Lomas de la Fama, Santa Catarina

El lesionado, un hombre de aproximadamente 28 años, quedó tendido sobre la vía pública tras recibir los impactos de arma de fuego.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre resultó herido de gravedad después de ser atacado a balazos la noche de este martes en la colonia Lomas de la Fama, en el municipio de Santa Catarina, mientras caminaba por una de las calles principales del sector.

El ataque se registró alrededor de las 22:30 horas en el cruce de Loma Linda y Loma Bonita. Vecinos señalaron que sujetos armados a bordo de un vehículo se aproximaron a la víctima y abrieron fuego en al menos tres ocasiones antes de huir del lugar.

El lesionado, un hombre de aproximadamente 28 años, quedó tendido sobre la vía pública tras recibir los impactos de arma de fuego. Elementos de Protección Civil Jaguares acudieron para brindarle atención de urgencia, estabilizarlo y trasladarlo a un hospital de Monterrey, donde permanece bajo valoración médica.

En la zona, las autoridades habrían encontrado tres casquillos percutidos correspondientes a un arma corta, los cuales fueron asegurados por personal pericial para integrarlos a la investigación.

Elementos de la Guardia Nacional, policía municipal y agentes ministeriales arribaron al sitio para implementar un perímetro de seguridad y realizar las primeras diligencias, mientras continúan las indagatorias para identificar a los agresores y establecer el motivo del ataque.