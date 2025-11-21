Balean a hombre en la colonia Tierra y Libertad

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en una de las calles principales del sector

Un hombre resultó herido de bala durante la noche de este jueves en la colonia Tierra y Libertad, al norte de Monterrey.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió alrededor de las nueve y media de la noche, en una de las calles principales del sector, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones.

Familiares de la víctima acudieron al lugar y optaron por trasladarlo por sus propios medios al Hospital Tierra y Libertad, donde recibió atención médica por una herida en el tórax.

Aunque la identidad no ha sido confirmada por las autoridades, de manera extraoficial trascendió que el lesionado sería Francisco José García Carrizales, de veintiséis años.

Según fuentes policiales, la indagatoria continúa para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y cuál pudo haber sido el motivo del incidente. Las autoridades analizan testimonios y revisan cámaras cercanas para obtener más detalles sobre lo sucedido.