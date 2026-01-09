Balean a hombre en la colonia Hacienda el Renacimiento en García

Paramédicos de Protección Civil de García acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a Kevin Jonathan Rosales Loera, de 26 años de edad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la noche del miércoles en la colonia Hacienda el Renacimiento, en el municipio de García, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades investigadoras.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, cuando la víctima presuntamente caminaba por el cruce de las calles Hacienda San Pablo y Paseo de la Hacienda, donde fue interceptada y atacada por un individuo que, de acuerdo con versiones de testigos, realizó al menos siete detonaciones de arma de fuego antes de huir del lugar.

Paramédicos de Protección Civil de García acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a Kevin Jonathan Rosales Loera, de 26 años de edad, quien presentaba múltiples impactos de bala en el área del abdomen, por lo que su estado de salud fue reportado como grave.

Tras ser estabilizado en el lugar, el lesionado fue trasladado inicialmente al hospital del municipio y posteriormente canalizado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Monterrey, donde permanece bajo atención médica especializada.

La zona fue acordonada mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y el inicio de la carpeta de investigación. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este ataque.