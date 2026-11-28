Joven de entre 20 y 25 años resulta herido de bala en un pie y es trasladado al Hospital Universitario tras ataque en Monterrey.

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Un hombre de entre 20 y 25 años fue trasladado al Hospital Universitario luego de resultar herido de bala durante la madrugada de este viernes, en la colonia 4 de Diciembre, al norte de Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor de las 5:00 de la mañana, en el cruce de Privada Almazán e Ignacio Zaragoza, donde el joven habría sido atacado por una persona que accionó un arma de fuego en al menos una ocasión, lesionándolo en uno de sus pies.

Tras la agresión, el hombre comenzó a gritar y pedir auxilio, lo que alertó a los habitantes del sector. Una vecina se acercó para brindarle ayuda y solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el joven presuntamente habría estado involucrado en un intento de robo en el sector, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Por su parte, elementos de Fuerza Civil acordonaron el área y comenzaron con las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la agresión.