Balean a hombre en Infonavit Lomas de Santa Catarina

Un hombre identificado de manera extraoficial como Juan Manuel Luevano Luna, de 32 años de edad, presentaba dos heridas de bala en la pierna izquierd

Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego durante la madrugada de este viernes 15 de mayo, en calles de la colonia Infonavit Lomas de Santa Catarina, al poniente de Monterrey.

El ataque fue reportado alrededor de la 01:30 horas en el cruce de las calles Sierra Los Nogales y Sierra San Cristóbal, luego de que vecinos del sector escucharan al menos dos detonaciones de arma de fuego y alertaran a las corporaciones de auxilio.

En el lugar fue localizado un hombre identificado de manera extraoficial como Juan Manuel Luevano Luna, de 32 años de edad, quien presentaba dos heridas de bala en la pierna izquierda, una de entrada y otra de salida.

Paramédicos de Protección Civil Jaguares acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo hacia el Hospital Universitario para su atención médica.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las autoridades buscan establecer la manera en que se ejecutó el ataque, así como determinar si los agresores interceptaron a la víctima en el sitio o si existió algún tipo de persecución previa antes de las detonaciones.

Aunque vecinos reportaron haber escuchado disparos, en el sitio no fueron localizados casquillos percutidos; de acuerdo con los primeros reportes, la víctima permanecía consciente al momento de ser auxiliada por los cuerpos de emergencia.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes e integrar las investigaciones sobre la agresión armada; sin embargo, la zona no fue acordonada debido a la ausencia de indicios balísticos visibles en el área.