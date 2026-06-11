Balean a hombre en hotel del centro de Monterrey

Durante las pesquisas, dos hombres y una mujer que se encontraban en el inmueble fueron detenidas y trasladadas a las instalaciones de esa corporación.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre que descansaba en una de las habitaciones de un hotel resultó lesionado al recibir un impacto de bala .

Los hechos ocurrieron a las cuatro de la madrugada en el interior del hotel Reforma ubicado en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y Reforma en el centro de la ciudad.

La detonación de arma de fuego provocó una fuerte movilización de efectivos de la Policía de Monterrey.

Al confirmar que en una de las habitaciones había una persona herida, al lugar llegaron socorristas de la Cruz Roja.

Se dio a conocer que la víctima presentaba una herida de arma de fuego entre la cintura y la pierna derecha.

La zona del hotel fue resguardada por efectivos del grupo de Proximidad y de Operaciones Especiales.

El lesionado fue trasladado en una ambulancia hasta las instalaciones del Hospital Metropolitano.

Durante las pesquisas, dos hombres y una mujer que se encontraban en el inmueble fueron detenidas y trasladadas a las instalaciones de esa corporación.

Hasta el momento los detectives investigaban los hechos para establecer si se trató de un asalto en ese lugar.