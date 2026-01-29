Balean a hombre dentro de una vivienda en el sector Brisas

El hombre fue atendido en el lugar al presentar al menos dos impactos de bala, uno a la altura de la mandíbula y otro en una de sus piernas,

Un ataque armado registrado la noche del martes dejó como saldo a un hombre herido por proyectil de arma de fuego en el sector Brisas, en el municipio de García, Nuevo León.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas del Miercoles lo que generó una intensa movilización policial sobre la calle 8 del citado sector, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona lesionada.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, el hombre fue atendido en el lugar al presentar al menos dos impactos de bala, uno a la altura de la mandíbula y otro en una de sus piernas, por lo que fue estabilizado para posteriormente ser trasladado a un hospital, donde su estado de salud fue reservado.

Hasta el cierre de esta información, la víctima no había sido identificada y no se proporcionaron detalles sobre los agresores ni el posible móvil del ataque. La zona permaneció acordonada durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Autoridades policiacas acudieron al sitio para resguardar el área y recabar indicios, en tanto que agentes investigadores iniciaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.