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Balean a hombre dentro de su domicilio en Valle de Santa Lucía

Por: Jared Villarreal

01 Abril 2026, 15:40

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En la zona se mantiene un fuerte despliegue policíal entre elementos de Fuerza Civil y Agentes Ministeriales para realizar las investigaciones correspondientes

Balean a hombre dentro de su domicilio en Valle de Santa Lucía

Un hombre fue víctima de un ataque a balazos dentro de su domicilio en Valle de Santa Lucía en el municipio de Monterrey, generando la movilización Fuerza Civil en la zona. 

De acuerdo con vecinos, escucharon al menos 8 detonaciones de arma de fuego al momento del ataque,  por lo que hizo el llamado inmediato a autoridades y cuerpos de emergencia. 

Al lugar llegaron elementos de Cruz Roja quienes trasladaron de urgencia al hombre, cuya identidad no ha sido revelada, debido a sus lesiones, presentando múltiples impactos de bala en pierna, torso y cabeza. 

En la zona se mantiene un fuerte despliegue policíal entre elementos de Fuerza Civil y Agentes Ministeriales para realizar las investigaciones correspondientes.

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