Balean a hombre dentro de su domicilio en Valle de Santa Lucía

En la zona se mantiene un fuerte despliegue policíal entre elementos de Fuerza Civil y Agentes Ministeriales para realizar las investigaciones correspondientes

Un hombre fue víctima de un ataque a balazos dentro de su domicilio en Valle de Santa Lucía en el municipio de Monterrey, generando la movilización Fuerza Civil en la zona.

De acuerdo con vecinos, escucharon al menos 8 detonaciones de arma de fuego al momento del ataque, por lo que hizo el llamado inmediato a autoridades y cuerpos de emergencia.

Al lugar llegaron elementos de Cruz Roja quienes trasladaron de urgencia al hombre, cuya identidad no ha sido revelada, debido a sus lesiones, presentando múltiples impactos de bala en pierna, torso y cabeza.

En la zona se mantiene un fuerte despliegue policíal entre elementos de Fuerza Civil y Agentes Ministeriales para realizar las investigaciones correspondientes.