Un sujeto ingresó al domicilio y disparó contra la víctima, provocándole una herida en la pierna izquierda, a la altura de la pantorrilla

Un hombre de 42 años resultó lesionado por arma de fuego luego de ser atacado a balazos cuando se encontraba al interior de su domicilio, en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos se registraron esta tarde de lunes, en una vivienda ubicada en la calle Peatonal Poniente, en la colonia Lomas de Santa Catarina.

Atacante ingresa a la vivienda y dispara contra el hombre

De acuerdo con el reporte, un sujeto ingresó al domicilio y disparó contra la víctima, provocándole una herida en la pierna izquierda, a la altura de la pantorrilla.

El lesionado, identificado como Miguel de 42 años, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente lo trasladaron al Hospital de Zona número 21.