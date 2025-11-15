Balean a hombre afuera de escuela en la colonia Topo Chico

Un hombre de aproximadamente 37 años llegó a recoger a un alumno a la escuela y llegaron hombres armados en una moto y le disparan en la cabeza.

Autoridades de Fuerza Civil se desplegaron al norte de la ciudad de Monterrey tras el reporte de una persona baleada afuera de una escuela.

La movilización se registra en la calle Santiago y Cadereyta en la colonia Topo Chico.

En el lugar se reportó que un hombre llegó a recoger a un alumno a la escuela, quien presuntamente es el nieto de su pareja y llegaron hombres armados en una moto y le dispararon en la cabeza.

Elementos de Protección Civil de Monterrey se movilizaron hasta el sitio para brindar los primeros auxilios a la víctima identificada como Juan Gabriel Marín Villada de aproximadamente 37 años.

Una ambulancia del CRUM trasladó a la víctima al Hospital Universitario para recibir atención médica.

La zona fue resguardada por elementos de Fuerza Civil a la espera de la llegada de personal de servicios periciales para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.