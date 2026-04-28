Balean a hombre afuera de domicilio en Constituyentes del 57

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba a las afueras de la vivienda cuando fue alcanzada por los disparos.

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Un hombre resultó lesionado tras ser atacado a balazos durante la madrugada de este lunes en calles de la colonia Constituyentes del 57, en el municipio de Monterrey.

Los hechos fueron reportados alrededor de la 01:00 horas en el cruce de las calles Miguel Auza y Juan de Dios Arias, donde presuntamente al menos un hombre armado arribó hasta el sitio y abrió fuego en contra de un domicilio ubicado en esa zona.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba a las afueras de la vivienda cuando fue alcanzada por los disparos. El hombre recibió un impacto de bala en una pierna, además de un rozón en uno de sus brazos.

Socorristas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar tras el reporte de detonaciones, brindando atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado hacia el Hospital Universitario para continuar con su atención médica. Trascendió que su estado de salud se reporta fuera de peligro.

De manera extraoficial, el herido fue identificado como Rubén, de aproximadamente 40 años de edad.

Versiones preliminares señalan que presuntamente entre los involucrados existían conflictos previos, además de discusiones registradas mediante redes sociales y chats privados antes de que ocurriera la agresión.

Elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales arribaron al sitio para acordonar la zona e iniciar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas relacionadas con el ataque.