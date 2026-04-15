Balean a guardia de seguridad en Constituyentes de Querétaro

Al arribo de elementos de la Policía Municipal nicolaíta, localizaron a la víctima con una herida de bala en el área del pubis, con entrada y salida

Un hombre de 54 años resultó lesionado por impactos de arma de fuego luego de ser atacado durante la noche del lunes 13 de abril en calles de la colonia Constituyentes de Querétaro Segundo Sector, en el municipio de San Nicolás.



Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:30 horas en el cruce de las calles Diputado Amílcar Vidal y Silvestre Dorador, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones.



Al arribo de elementos de la Policía Municipal nicolaíta, localizaron a la víctima con una herida de bala en el área del pubis, con entrada y salida, por lo que de inmediato solicitaron apoyo de cuerpos de auxilio.



Personal de Protección Civil de San Nicolás brindó los primeros auxilios al lesionado mientras arribaba una ambulancia, posteriormente fue trasladado hacia el Hospital Metropolitano para recibir atención médica especializada.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el hombre atacado presuntamente se desempeña como guardia de seguridad. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con la agresión.

La zona fue acordonada por elementos policiacos, quienes desplegaron un operativo en los alrededores para tratar de ubicar a los responsables, mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes.