Balean a dos mientras trasladaban material de construcción

Cuerpos de auxilio trasladaron a las víctimas al Hospital Universitario tras la agresión en la colonia Burócratas Municipales.

Una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este sábado en la colonia Burócratas Municipales, en Monterrey, tras un ataque a balazos que dejó a dos personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Felipe Sepúlveda, donde, de acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban realizando labores relacionadas con el traslado de materiales de construcción cuando fueron atacadas.

Tras la agresión, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención a los afectados y posteriormente trasladarlos al Hospital Universitario, donde recibirían atención médica de urgencia.

La zona quedó resguardada por elementos policiacos y de fuerzas de seguridad, mientras las autoridades ministeriales y de investigación realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar el móvil de la agresión.