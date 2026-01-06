Balean a dos jóvenes al arribar a domicilio por oferta de trabajo

Los hombres fueron atacados con un arma de fuego sobre la vía pública justo llegando al domicilio donde se encontrarían con su potencial empleador

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al menos tres hombres fueron atacados a balazos la mañana del lunes en calles del fraccionamiento Barrio Estrella, al norponiente de Monterrey, cuando acudían a un domicilio por una presunta oferta de trabajo. Dos de ellos resultaron gravemente heridos y un tercero logró refugiarse en un negocio cercano.

Víctimas son jóvenes que buscaban empleo

Los lesionados fueron identificados como Kevin, de 19 años, y Emiliano, de 22. Según los primeros reportes, ambos llegaron a una vivienda de la calle Urano para encontrarse con quien sería su potencial empleador. Al permanecer aún en la vía pública, los jóvenes fueron sorprendidos por disparos provenientes de los agresores.

Emiliano recibió al menos cinco impactos de bala y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que Kevin fue herido en el lado izquierdo del tórax. A pesar de sus lesiones, corrió hacia una farmacia a una cuadra de distancia para pedir auxilio, donde recibió atención inicial. La tercera persona involucrada, quien también acudía por la oferta laboral, logró ponerse a salvo en un negocio aledaño, aunque no fue identificada.

Autoridades investigan a los agresores y su vehículo

De forma extraoficial, se informó que los atacantes habrían huido en un automóvil azul. Las autoridades locales, incluida la Agencia Estatal de Investigaciones, iniciaron labores para localizar a los responsables y esclarecer la motivación del ataque, así como confirmar la naturaleza del trabajo ofrecido a las víctimas.

Primeros auxilios y traslado hospitalario

Personal de la Cruz Roja llegó al sitio para brindar primeros auxilios a los lesionados antes de su traslado al Hospital Universitario. Allí, los jóvenes recibieron atención médica especializada por las múltiples heridas de bala. El ataque se registró aproximadamente a las 9:30 de la mañana, a la altura de la avenida Camino del Pastizal.

Presencia policial y aseguramiento de la zona

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al lugar para acordonar la zona, recabar indicios y dar seguimiento a las investigaciones. La escena permanece bajo custodia mientras se realiza la recopilación de evidencia que pueda conducir a la identificación y captura de los responsables.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información sobre los hechos o el paradero del vehículo involucrado, se comuniquen con las líneas de atención oficiales.