Balean a dos hombres tras ser perseguidos en Santa Catarina

Dos personas resultaron gravemente heridas tras un ataque armado mientras circulaban en motocicleta por el cruce de las calles Noviembre y Abril

Dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta fueron baleados tras ser perseguidos en la colonia Industrias del Poniente, en Santa Catarina.

Delincuentes abrieron fuego en al menos ocho ocasiones contra las víctimas, hiriéndolos en diversas partes del cuerpo.

Uno de los lesionados recibió seis impactos de bala

Uno de los lesionados se identificó como Gerardo de 32 años, quien sufrió seis impactos: tres en la espalda, uno en el costado izquierdo, y otro más en el brazo derecho.

En tanto, se acompañante, de quien trascendió se trata de Marcos de 26, presentaba una herida en el fémur y otra en la espalda.

Fue en el cruce de las calles Noviembre y Abril, minutos antes de las 6:00 de la tarde del sábado, donde ocurrió el atentado.

De acuerdo con testigos, los jóvenes eran seguidos por sus tiradores desde cuadras atrás.

Una fuente reveló de forma extraoficial que uno de los lesionados había sobrevivido a otro ataque con anterioridad.

Trasladan a las víctimas al Hospital Universitario

Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario, uno a bordo de una unidad de la Cruz Roja, mientras que el otro en una ambulancia de la Policía Municipal.

Se informó que eran reportados en estado delicado de salud.

Al sitio arribaron elementos de la Fiscalía para recabar evidencias, así como personal de Protección Civil de Santa Catarina para brindar los primeros auxilios a los baleados.