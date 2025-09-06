Balean a dos hombres en Santa Catarina; convivían en domicilio

Vecinos señalaron que el ataque ocurrió de forma sorpresiva y generó pánico en la zona, ya que se escucharon múltiples detonaciones

Una noche de convivencia terminó en un ataque armado que dejó como saldo a dos hombres lesionados, luego de que fueran sorprendidos a balazos mientras ingerían bebidas alcohólicas en un domicilio de la colonia Fama.

El hecho se registró alrededor de las 22:30 horas en el cruce de Unión Morelos y Paseo del Águila, donde las víctimas se encontraban reunidas en la banqueta del domicilio cuando, de manera repentina, al menos un sujeto armado abrió fuego en su contra.

De acuerdo con reportes preliminares, los hombres recibieron impactos en el antebrazo y en el tobillo, por lo que fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados para recibir atención médica especializada.

Vecinos señalaron que el ataque ocurrió de forma sorpresiva y generó pánico en la zona, ya que se escucharon múltiples detonaciones que obligaron a varias familias a resguardarse en el interior de sus viviendas.

Elementos de seguridad pública acudieron al sitio tras recibir el reporte, entrevistando a testigos y familiares de las víctimas con el fin de recabar información sobre los agresores, quienes lograron darse a la fuga.

La zona fue asegurada por autoridades ministeriales, quienes levantaron indicios balísticos y comenzaron con las investigaciones para determinar el móvil del ataque, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre los responsables.