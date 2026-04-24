Balean a chofer de aplicación tras asalto en Sierra Ventana

Versiones preliminares indican que el conductor se opuso al robo, lo que derivó en un forcejeo dentro del vehículo, un automóvil MG GT en color rojo.

Un chofer de aplicación resultó lesionado por proyectil de arma de fuego luego de un presunto intento de asalto perpetrado por un pasajero que previamente había solicitado un viaje en la colonia Sierra Ventana, al sur del municipio de Monterrey.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 03:00 horas, cuando el trabajador del volante acudió a brindar el servicio en dicho sector. De acuerdo con los primeros informes, durante el trayecto o al llegar al destino, el supuesto usuario habría intentado despojarlo de sus pertenencias y dinero en efectivo.

Versiones preliminares indican que el conductor se opuso al robo, lo que derivó en un forcejeo dentro del vehículo, un automóvil MG GT en color rojo. En medio de la confrontación, el presunto delincuente habría accionado un arma de fuego, logrando herir al operador en una de sus piernas.

Pese a encontrarse lesionado, el joven logró acelerar la marcha y escapar del sitio a bordo del mismo vehículo, mientras que el atacante descendió de la unidad y huyó corriendo entre las calles de la colonia antes de la llegada de las autoridades.

Buscando ponerse a salvo, el conductor manejó hasta una gasolinera ubicada en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, en la colonia Las Torres, donde observó una patrulla de Fuerza Civil y pidió auxilio inmediato.

Los oficiales resguardaron la zona y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado, un joven de entre 18 y 22 años de edad, quien presentaba una herida en la región de la tibia.

Tras una valoración inicial, se informó que la lesión no representaba riesgo para su vida. Sin embargo, el afectado decidió no ser trasladado a un hospital y optó por recibir atención médica a través de una instancia privada.

Elementos ministeriales acudieron tanto al punto de auxilio como al área donde ocurrió la agresión para recabar indicios, entrevistas y revisar cámaras de seguridad que permitan establecer la identidad del presunto responsable.

El caso ya es investigado por las autoridades correspondientes.