Balaceras dejan dos muertos en colonia Sierra Ventana, Monterrey

Tras ambos hechos, se desplegó un fuerte operativo de elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales en busca de localizar al responsable de los ataques

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Dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos ataques armados registrados durante la noche del domingo en la colonia Sierra Ventana, al sur del municipio de Monterrey, lo que provocó una intensa movilización policiaca en la zona.

El primer ataque ocurrió al filo de las 22:00 horas sobre el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Benito Juárez, donde un hombre armado presuntamente atentó contra la vida de un motociclista.

La víctima recibió diversos impactos de arma de fuego cuando circulaba por el sector y quedó tendida junto a la motocicleta. El fallecido fue identificado de manera preliminar como Ignacio Mendoza, de entre 35 y 40 años de edad.

En el lugar, elementos de servicios periciales localizaron al menos 10 casquillos percutidos, mientras personal del CRUM confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Aproximadamente 20 minutos después se registró un segundo ataque armado sobre la calle Francisco Beltrán, en el mismo sector de la colonia Sierra Ventana.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre que se desplazaba a pie interceptó a otra persona que se encontraba en las inmediaciones de la mencionada calle y le disparó en al menos seis ocasiones para posteriormente escapar del sitio.

Durante este segundo ataque, el equipo de Azteca Noticias logró captar en video las detonaciones de arma de fuego, así como el despliegue policiaco registrado instantes después de la agresión.

Pese a la rápida llegada de elementos policiacos, el presunto agresor logró huir del sitio, mientras paramédicos del CRUM confirmaron la muerte de la segunda víctima a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Tras ambos hechos, se desplegó un fuerte operativo por parte de elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales en busca de localizar al responsable de los ataques, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.