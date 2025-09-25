Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Balacera y persecución deja un detenido en Monterrey

Por: INFO 7

24 Septiembre 2025, 09:50

Compartir

La persecución fue llevada hasta la avenida Rodrigo Gómez y Fidel Velázquez en donde el conductor fue copado por las autoridades.

Una balacera y persecución culminó con una persona detenida al poniente de Monterrey.

Los hechos iniciaron en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Gonzalitos y Ruiz Cortines en donde elementos de Fuerza Civil interceptaron un vehículo en este lugar, pero abrió fuego contra los oficiales y después se dio a la fuga desatando una persecución en la zona.

En el estacionamiento de esta plaza comercial quedaron esparcidos casquillos de rifle R-15 y también de una pistola 9mm. También hay restos del vehículo que fue impactado.

La persecución fue llevada hasta la avenida Rodrigo Gómez y Fidel Velázquez, en donde el conductor, presuntamente con antecedentes penales, fue copado por las autoridades.

La lateral de la avenida Fidel Velázquez en los carriles en dirección a San Nicolás  se encuentra cerrada.

Comentarios