Balacera y persecución deja un detenido en Monterrey

Una balacera y persecución culminó con una persona detenida al poniente de Monterrey.
Los hechos iniciaron en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Gonzalitos y Ruiz Cortines en donde elementos de Fuerza Civil interceptaron un vehículo en este lugar, pero abrió fuego contra los oficiales y después se dio a la fuga desatando una persecución en la zona.
En el estacionamiento de esta plaza comercial quedaron esparcidos casquillos de rifle R-15 y también de una pistola 9mm. También hay restos del vehículo que fue impactado.
La persecución fue llevada hasta la avenida Rodrigo Gómez y Fidel Velázquez, en donde el conductor, presuntamente con antecedentes penales, fue copado por las autoridades.
La lateral de la avenida Fidel Velázquez en los carriles en dirección a San Nicolás se encuentra cerrada.