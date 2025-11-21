Balacera en puestos de Colegio Civil moviliza a autoridades

Por: Jared Villarreal 20 Noviembre 2025, 19:52

Elementos de la Policía de Monterrey y Agentes Ministeriales se hicieron presentes en la zona, cerrando el paso en el cruce de 15 de Mayo y Juárez.

Un negocio ubicado en el área de puesteros de Colegio Civil, en Monterrey, resultó con al menos tres impactos de arma de fuego en su fachada, tras un ataque registrado la tarde de este jueves. De inmediato, elementos de la Policía de Monterrey y Agentes Ministeriales se hicieron presentes en la zona, cerrando el paso en el cruce de 15 de Mayo y Juárez para realizar los trabajos correspondientes. En el sitio, los elementos de seguridad no pudieron identificar casquillos percutidos, por lo que mantuvieron las labores de investigación. Testigos mencionaron haber escuchado varios disparos, sin que se reportaran personas lesionadas en el lugar. Las corporaciones mantienen las indagatorias para determinar el como y por que ocurrieron los hechos.