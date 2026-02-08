Balacera en Monterrey deja a locatarios en estado de alerta

A pesar de la respuesta de la policía y los cuerpos de auxilio, los locatarios insisten en que la inseguridad sigue siendo una preocupación constante

Comerciantes del centro de Monterrey compartieron cómo vivieron la tarde del jueves luego de la balacera que dejó a siete personas heridas.

Locatarios relatan momentos de miedo durante el ataque

Para ellos, el miedo y la inseguridad se hicieron presentes en segundos, y muchos decidieron proteger sus negocios y a sus clientes mientras escuchaban los disparos.

“El otro día estuvo bien calmado aquí, como quiera la gente anda asustada aquí, nosotros no estuvimos en el turno pero ya tiene que estar tranquilo ya ves todas las patrullas”, mencionó María del Rosario, locataria de unos tacos en la zona.

“Ahorita tranquilo normal lo del día, ya ves que luego aquí andan robando andan los borrachitos todo pasa, pero eso es algo que no habíamos visto”, dijo Ángel, vendedor de artículos tecnológicos.

“Como quiera la policía está pasando a cada rato se siente seguro; me imagino que se sintió de terror, no es normal que uno lo viva. Por los momentos ahora se siente segura, imagínate ese día que estaba tranquilo y mira lo que sucedió”, dijo Joel, vendedor del área.

Comerciantes señalan aumento de inseguridad en la zona

Algunos locatarios coincidieron en que la inseguridad ha ido en aumento.

“Siempre ha estado mal eso sí, pero ahora se está poniendo peor se acuerda que antes los balazos eran en la noche a escondidas y ahora les vale queso”, expresó Mario, vendedor de cinturones.

“Aquí siempre ha existido eso es la primera vez que pasa, esta crítica la situación, no hay seguridad en sí, ayer había mucha seguridad en la mañana pero en la tarde ya no había policía”, agregó Jacobo.

“Me siento insegura porque ya no sabes a qué hora va a estar pasando esto”, expresó Claudia.

¿Dónde ocurrió la balacera en el centro de Monterrey?

El episodio ocurrió en el cruce de Aramberri y Modesto Arreola, cerca del Mercado Juárez y el área de Colegio Civil, y dejó un saldo de siete personas heridas, quienes fueron atendidas por cuerpos de auxilio; la mitad ya fue dada de alta y el resto permanece hospitalizada, aunque estable.

Autoridades mantienen vigilancia tras el ataque

A pesar de la respuesta de la policía y los cuerpos de auxilio, los locatarios insisten en que la inseguridad sigue siendo una preocupación constante en el corazón comercial de Monterrey, y que momentos como este dejan huella en quienes trabajan en la zona.

Actualmente permanecen unidades de la Policía de Monterrey asegurando el perímetro del ataque.