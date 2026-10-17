Balacera en General Bravo deja un muerto y un vehículo calcinado

De acuerdo al parte preliminar, las autoridades señalaron que el enfrentamiento se registró en el kilómetro 128 en el citado municipio.

Un enfrentamiento se registró durante esta madrugada en General Bravo y el reporte es una persona muerta y un vehículo incendiado.

De acuerdo al parte preliminar, las autoridades señalaron que el enfrentamiento se registró en el kilómetro 128 en el citado municipio.

En el lugar, aproximadamente a las 03:00 horas de la madrugada de este fin de semana, las autoridades policiacas se alertaron por el enfrentamiento y las ráfagas de los disparos de arma de fuego.

En el lugar, un vehículo quedó completamente incendiado y fue acordonado por las autoridades de la policía local, coordinadas con agentes ministeriales.

Las autoridades periciales continúan con las investigaciones, recabando indicios del enfrentamiento registrado esta madrugada.