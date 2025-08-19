Balacera en Fomerrey 106 deja mujer herida y desata operativo

La víctima fue auxiliada por sus propios familiares, quienes decidieron trasladarla en un vehículo particular hacia un hospital

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una balacera registrada la noche del domingo en la colonia Fomerrey 106 dejó como saldo a una mujer herida de bala y desató un intenso despliegue de seguridad en la zona norte de Monterrey, que incluyó patrullajes terrestres y el sobrevuelo de un helicóptero.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando vecinos reportaron múltiples detonaciones en lo alto del cerro del Topo Chico. Minutos después, comenzaron a circular versiones sobre una persona herida, lo que fue confirmado por fuentes de seguridad, quienes aseguraron que se trataba de una mujer lesionada por impacto de arma de fuego.

De acuerdo con la información recabada, la víctima fue auxiliada por sus propios familiares, quienes decidieron trasladarla en un vehículo particular hacia un hospital privado, sin esperar a que llegaran los cuerpos de auxilio. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Testimonios de habitantes del sector señalaron que hombres armados atacaron un domicilio cercano a la calle Unidad del Pueblo. Tras la agresión, los mismos sujetos habrían intentado prender fuego a la vivienda, lo que generó temor entre los vecinos que observaron humo y movimiento de personas en la zona.

La movilización no se limitó a Fomerrey 106, ya que también se extendió hacia calles de Tierra y Libertad, donde las autoridades realizaron recorridos preventivos ante la posibilidad de que los agresores huyeran hacia ese sector. Durante más de una hora, un helicóptero sobrevoló la zona como parte del operativo de búsqueda.

En el lugar del ataque se desplegaron patrullas de Fuerza Civil, quienes resguardaron la vivienda y coordinaron las acciones de seguridad en tierra, mientras se levantaban los primeros indicios del ataque.

Pese a la magnitud del despliegue, hasta la medianoche no se reportaron personas detenidas, mientras que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el ataque y ubicar a los responsables.